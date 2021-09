Dal campo e dagli spogliatoi, la festa della Juventus per la prima vittoria in casa del campionato si è spostata sui social. Qui, in questi minuti, i giocatori della Vecchia Signora hanno cominciato a condividere sui propri profili i classici messaggi post partita. Quello che ne traspare è una gioia a metà: bene il risultato, i tre punti, da migliorare la prestazione complessiva.