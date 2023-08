Lo scenario è in continua evoluzione, con voci e indizi che si rincorrono di ora in ora in attesa di capire le scelte finali di tutte le parti interessate, che non potranno essere rimandate ancora per molto. Continua senza sosta la "telenovela" che sta coinvolgendo Dusane Romelu, con il primo che - stando alle indiscrezioni di giornata - ha chiesto tempo per riflettere sull'ipotesie il secondo che invece dai Blues è già stato messo alla porta, almeno a giudicare dalla sua assenza nella lista dei giocatori di cui nelle scorse ore è stato ufficializzato il numero di maglia per la prossima stagione.Il dibattito sull'eventuale scambio, insomma, è più vivo che mai. E i tifosi della, da parte loro, sembrano avere le idee chiarissime: per il popolo bianconero l'operazione non s'ha da fare, non ha senso rinunciare a Vlahovic nè tantomeno sostituirlo con un attaccante che, oltre ad avere sette anni in più di lui e a non offrire particolari garanzie dal punto di vista fisico, si è più volte "scagliato" pubblicamente contro la Juve.