Secondo la classifica elaborata da Primaonline in collaborazione con Sensemakers, laè stata la squadra di calcio italiana più attiva suinel mese di, consulle quattro piattaforme principali esu Facebook e Youtube. Non una novità per il club bianconero, che in questo caso è balzato al vertice "grazie" al trasferimento dial, che ha ovviamente suscitato reazioni e commenti da parte dei tifosi juventini (e non solo) di tutto il mondo. Al secondo posto, ma di gran lunga distante, ilcon 22.4 milioni di interazioni e 11.8 milioni di videoviews, e a seguire l'. Scesa al sesto "gradino" della classifica la Nazionale Italiana, dopo l'inevitabile boom di luglio in seguito alla vittoria dell'Europeo.