54









Il finale di stagione della Juventus si gioca su due fronti. Al Training Center della Continassa, la squadra bianconera, agli ordini di Massimiliano Allegri, prepara il rush finale tra campionato – con l’obiettivo di consolidare il quarto posto -, e Coppa Italia. Pochi metri più in là, risalendo via Druento, negli uffici del Quartier Generale della Vecchia Signora, la dirigenza lavora ai rinnovi dei calciatori in scadenza. Negli appunti degli uomini mercato, un mantra: non si tratta. L’obiettivo è quello di diminuire il peso del budget ingaggi e quindi, di conseguenza, abbassare gli stipendi della rosa; prendere o lasciare. Ne sa qualcosa Paulo Dybala, a cui la Juventus non ha offerto il rinnovo, lasciandolo libero di trattare con gli altri club. Ne sa qualcosa anche Mattia Perin, che ha accettato la linea della società e rinnovato il suo contratto.



Situazioni diverse, già risolte o intricate. Il tema rinnovi scalda gli uffici della Continassa. Sfoglia la gallery per saperne di più