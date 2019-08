Bocciati. Anche e soprattutto in vista del mercato. La Juve si ritrova con un'estate un po' particolare, tra gli esuberi e una squadra che sta radicalmente cambiando pelle. Ci vorrà tempo e ci vorrà soprattutto la disponibilità dei giocatori. Tutti, tranne tre, che per la Juventus sono praticamente fuori dal progetto, oltre alla lista Champions. Parliamo di Mandzukic, Matuidi e Rugani. Tutti e tre, per motivi simili ma anche profondamente diversi, insufficienti nell'estate juventina messa ai voti da Tuttosport. Se il croato è sembrato 'appesantito dal lavoro e non certo di ottimo umore', Matuidi (come Emre Can) non è apparso certamente a suo agio nel calcio di Sarri. Infine, Rugani: completamente escluso.