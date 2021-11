All’interno di una società, un’azienda, un qualsiasi organo collettivo, la dialettica e le opinioni contrastanti sono fondamentali. Attraverso lo scontro di idee è possibile crescere, migliorare, esplorare orizzonti non immaginati prima, l’importante è trovare una sintesi.- Il 29 gennaio, sul quotidiano torinese La Stampa, Federico, oggi Football Director di Juventus, all’epoca vice di Fabio, raccontava la strategia societaria del presente e del futuro prossimo. Svelando, ancora prima che il suo addio potesse essere ipotizzato, il post. Ovvero, l’idea che il campione del futuro debba essere scovato prima che si affermi, per abbattere i costi del suo acquisto. Più in generale, nel nuovo corso la Juventus ha deciso di puntare sui giovani, usando Primavera e Under 23 come rampa di lancio per arrivare in Prima squadra. Qui, alcuni stralci: “Lavoriamo per lanciare sempre più calciatori e riuscire a portarne stabilmente, nel medio termine, tre o quattro nella rosa di prima squadra. Nei primi anni ci sono stati esordi sporadici, adesso il legame è più forte. (…) Abbiamo un nuovo appeal: molti ventenni, consapevoli di non trovare spazio in prima squadra, apparivano titubanti, si chiedevano dove potessero finire in prestito, oggi hanno la certezza di essere valorizzati in maglia bianconera.”.E questo progetto giovani comincia a dare i suoi frutti. Sempre di più i calciatori in vetrina, che si stanno ritagliando uno spazio, anche mediatico, importante.' - Come non citare il caso Soulé, convocato nella nazionale maggiore argentina.Dopo la convocazione, il talento argentino è diventato oggetto delle domande dei giornalisti. DI seguito, le dichiarazioni di Andrea, allenatore della Primavera della Juventus, e quelle di Massimiliano- : “La mia opinione è che non ci sono cliché con le tappe, il segreto è essere sensibili nel capire le tappe di ognuno. C'è chi può bruciare le tappe, chi deve fare un percorso più lungo, chi va aspettato, chi va forzato. Ognuno ha il suo percorso, ho sempre lottato per queste cose, è corretto avere una mentalità aperta”- “La seconda squadra? Molto importante, anticipa la crescita dei ragazzi. Poi dalla seconda squadra, dalla Lega Pro, i ragazzi devono passare attraverso la B facendo molte partite, poi una A media-bassa. E poi dopo arrivare, e a quel punto lì valuti se il ragazzo può stare nella Juventus o giocare in Serie A, in altre squadre. Questo è il percorso deciso per i ragazzi da quest'anno. Fagioli, Ranocchia... sono in B e giocano ogni domenica. Altrimenti perdono tempo. Purtroppo i ragazzi di oggi, e qualcuno mi darà addosso e sarò bastian contrario, sbagliano se vogliono mandarli a giocare subito in Serie A o mandarli dalla Juventus ai margini della squadra - facendo mezza partita, o una partita - in un'altra di Serie A. Poi magari non giocano e perdono un altro anno. A calcio bisogna giocare, poi se uno è bravo viene fuori. Per questo devono fare un percorso. E questo vale per tutti. Ecco perché tanti giovani si perdono per strada. Gli mettiamo nella testa che dopo 30 minuti nelle big, hanno possibilità di giocare in Serie A. Si dice: invece della Juve, mandiamoli a Sassuolo, Venezia, Empoli! E poi non giocano. E perdono un altro anno. E si perdono per strada. E vengono avanti giocatori che arrivano dalla Lega Pro, Serie B, Serie A. Come si faceva 30 anni fa. Ma ora è tutto evoluto, sono mode. Ma le mode... ripeto: il vestito grigio, il vestito blu non passa mai di modo, a quadri sì, a pois sì, a quadri più piccoli... La crescita dei singoli dei giocatori dev'essere quella. Inutile che inventano. Non s'inventa nulla”. E ancora: “Ripeto, fino alla noia: è una legge non scritta, fisiologica, che un giocatore a 25-26 anni inizia a trovare una maturità. Ma deve fare tante partite per arrivarci. Non è che se fa 3 partite diventa bravo. Poi l'eccezione è chi è fenomeno a 20 anni. Lasciamogli fare il suo percorso, a Soulé”. E che, in parte, sembrano esserlo anche con quanto dichiarato da Cherubini nel gennaio scorso. Occorre, però, ricordare che quella del gennaio scorso era. Con Andreain panchina, con la continuità tattica tra Prima squadra e giovanili e con l’inserimento costante di alcuni giovani di prospettiva: in questo fu simbolo Gianluca Frabotta.. Da una parte, ha ragione il tecnico livornese perché l’inserimento in prima squadra, nella passata stagione, di ragazzi come, o lo stesso, spesso relegati in panchina in campionato e non convocabili con l’Under 23 ne ha rallentato la crescita. A questo punto, non è meglio trovare continuità in Serie B o in una squadra di medio livello in Serie A?. Non bisogna avere pregiudizi, quando si parla di tappe, perché ognuno ha il proprio percorso di crescita, che non può essere quello di 30 anni fa o, almeno, non per tutti. Esistono le “eccezioni”; quei talenti puri, maturi – sotto diversi punti di vista, non solo quello tecnico -, che possono saltare alcune tappe e fare le proprie esperienze nel calcio dei grandi. L’importante, per tornare all’inizio, è trovare una sintesi tra le due diverse visioni: non bastano alcune buone prestazioni tra Primavera e Under 23 per meritare il posto in prima squadra, non si deve voltare le spalle di fronte al talento, anche se giovane e con pochi minuti nelle gambe nel calcio professionistico.