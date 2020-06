Da cosa riparte, la Juve? Da un urlo: quello di Paulo Dybala nello spettro di un'Allianz Stadium apparentemente vuoto. Già, apparentemente. Perché il tifo si è sentito, è stato caldo, è stato vero nonostante l'assenza di supporters sugli spalti. L'8 marzo la Juve aveva ospitato l'Inter in campionato, ultima gara prima dello stop del calcio e già a porte chiuse. Il 12 giugno capiterà lo stesso: il Milan, per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, sarà accolto dal vuoto rimbombante, perché toccherà alla panchina svolgere questo ruolo particolare ma comunque fondamentale. Accompagnare ogni azione in attacco, mettere in guardia quando si deve ripiegare in difesa. Lo rivela Tuttosport.