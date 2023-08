Romelu, ma non solo, perché la Roma pensa già all'ultimo colpo da regalare a Mourinho. Che quasi sicuramente sarà un difensore centrale e tra i nomi proposti c'è anche quello di Leonardo Bonucci. Inizialmente scartato dalla Roma, i contatti sono stati riallacciati ora ed è sfida a Lazio, Genoa e Union Berlino. In particolare i biancocelesti sarebbero tornati con forza, sottolinea Calciomercato.com. Bonucci ha detto all'Union di aspettare proprio perché punta a restare in Italia e la Roma gli piacerebbe. Nelle prossime ore Pinto e Mourinho prenderanno una decisione.