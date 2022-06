Un nome che ciclicamente ritorna, già accostato più volte alla Juventus. È quello di Neymar, campione brasiliano di proprietà del Paris Saint-Germain che, dopo l'ultima delusione in Champions League e le critiche ricevute, potrebbe decidere di spostarsi dall'ombra della Tour Eiffel.



Ed ecco che, in questo contesto, torna a circolare il suo nome in relazione alla Juventus. Certo, Allegri è alla ricerca di profili che, da subito, alzino il valore della rosa, che permettano di fare una passo in avanti. Certo, di recente è stato avvistato al fianco del direttore sportivo del Psg, Campos. Certo, però, anche il fatto che la Juventus, soprattutto dopo l'arrivo di Arrivabene, abbia totalmente cambiato politica sugli ingaggi, e quello del brasiliano è uno di quelli etichettabili come monstre. Di sicuro, per il momento, c'è solo che Neymar sarà alla Continassa a novembre, in ritiro con il Brasile; il mercato, in questo caso, non c'entra nulla.