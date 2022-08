Secondo quanto riferito da Tuttosport, c'è anche Driestra i nomi sondati dallaper il ruolo di vice Vlahovic. L'attaccante belga, 35 anni, svincolato dal Napoli, arriverebbe a parametro zero. Ma su di lui ci sono anche altre squadre: Lazio, Inter e Salernitana in Italia e Royal Antwerp per un eventuale ritorno in patria.