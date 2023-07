Per lui lanon si è mai mossa, almeno finora, ma la partenza di Sergej Milinkovic-Savic in direzione Arabia Saudita potrebbe spingerla a sondare anche questa pista. Per il centrocampo bianconero Tuttosport suggerisce anche il nome di Daichi, 26enne giapponese appena svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l'. Su di lui c'è anche il, che però ha messo la trattativa in stand-by perchè preferirebbe usare l'ultimo slot per gli extracomunitari per Samuel Chukwueze.