Una situazione spinosa, quella che si è venuta a creare in casa Napoli con Fabian Ruiz, che non sembra per nulla intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la priorità del centrocampista è quella di tornare in Liga, ma al momento di offerte concrete non ne sono arrivate. La Juve, intanto, ci ha fatto un pensierino, che però difficilmente si potrà trasformare in qualcosa di più concreto. Nonostante il suo accordo sia in scadenza tra un solo anno Aurelio De Laurentiis lo valuta circa 30 milioni di euro, ovvero la cifra che pagò quattro anni fa per prelevarlo dal Betis.