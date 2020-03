Si ferma il campionato, ma almeno per il momento si guarda ancora al prossimo futuro. Il mercato, così, chiama anche in tempi di coronavirus, con la Juventus che studia il colpo da cui ripartire una volta che l'emergenza sarà rientrata. E il grande nome, secondo quanto riporta Tuttosport, arriva direttamente dalla Premier League: è il centravanti del Tottenham Harry Kane. Un grande campione che, inevitabilmente, ha anche costi ingenti: per la Juventus però, il problema sarebbe ammorbidito dagli sgravi fiscali voluti dall'ultimo decreto crescita - lo stesso che, ad esempio, ha permesso all'Inter di alzare la posta per Lukaku. Tutto in evoluzione quindi, sempre che rientri in tempi brevi anche la normalità.