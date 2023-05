Massimiliano Allegri ragiona sul futuro e pensa anche alla prossima stagione, carico in vista del prossimo anno, pur non essendo ancora certo di essere la futura guida della Juventus. La dirigenza, infatti, ragiona anche su un piano B e, come scrive il Corriere della Sera, diversi sono i nomi in lizza per un posto. C'è l'idea di riportare in bianconero Igor Tudor, ma anche la suggestione di un altro ritorno: Antonio Conte. L'ex, interpellato sul suo futuro in chiacchierate informali, è parso molto vago in merito.