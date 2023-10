La Juve ha messo gli occhi su Georgiy, il nuovo talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, con alle spalle una storia incredibile. Classe 2002, ha impressionato tutti, anche Giuntoli, che avrebbe voluto portarlo a Napoli. A Tuttosport lo racconta Michele, ex collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi allo Shakhtar, così: "Sarebbe stato un piacere continuare a lavorare con lui. Sudakov è un giocatore forte, brevilineo, sicuro dei propri mezzi e serissimo. Ha una maturità insolita per un ragazzo della sua età. È molto critico con sé stesso, a volte infatti gli suggerivamo di provare a divertirsi un po’ di più. Anche se credo che la sua forza risieda proprio in questo: nel cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Quando eravamo allo Shakhtar abbiamo lavorato insieme sul suo posizionamento, cercando di aiutarlo a guardarsi un po’ più intorno, a gestire lo spazio alle sue spalle. In questo è migliorato tantissimo. Se riuscirà ad essere meno duro con sé stesso e un po’ più libero di esprimere il suo talento, credo che diventerà ancora più forte".In estate diversi club hanno iniziato a prendere informazioni, e tra questi c’è anche la Juve, perché per via delle caratteristiche mostrate finora, Sudakov potrebbe rivelarsi una pedina interessante per il centrocampo della Juventus.