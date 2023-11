Grande successo per i mini abbonamenti, sottoscritti da un numero sempre maggiore di tifosi. Per questo motivo la società sta valutando la possibilità di riaprire la campagna abbonamenti per le partite del girone di ritorno. Finora sono state vendutesu una capienza di circa. Evidentemente a inizio stagione c’era più scetticismo da parte del popolo juventino, anche a causa dei guai dell’annata precedente, ma il buon avvio della squadra ha riportato la voglia di andare allo Stadium per sostenere Allegri e i suoi ragazzi. Ne scrive Gazzetta.