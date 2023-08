Prima partita e subito un'assenza. La Juventus, infatti, dovrà fare a meno diper la gara inaugurale del campionato 2023/24. Il centravanti bianconero non prenderà parte alla trasferta di domani - in campo alle 20.45 alla Dacia Arena per la gara contro l'Udinese - a causa di un colpo subito. Lo ha raccontato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno, spiegando proprio: "Purtroppo non sarà dei nostri perché ha preso un colpo". Incertezza, invece, per Paul Pogba: "Oggi valuterò se portarlo a Udine o no"