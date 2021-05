La scorsa settimana è stato esonerato dalla Juventus, ma Andrea Pirlo è già pronto a ripartire. Il Sassuolo è la squadra che si è informata in maniera più convinta su di lui e sta valutando anche il suo nome per il dopo De Zerbi. Lui che ha salutato la Juve sempre più convinto della sua scelta e strada: "​Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti. Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Voglio comunque ringraziare la famiglia Juventus e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa stagione".