Il colpo a centrocampo? Necessario. Già a gennaio. Ma secondo Calciomercato.com, sarà solo low cost. Per CM, infatti, il nome è quello di Axel- preferito di Allegri - perché serve anche personalità a questa squadra, ma la linea di proprietà e dirigenza va contro gli investimenti per gli over 30. Un compromesso potrebbe essere allora Denis, anche lui in scadenza ma inseguito anche da Roma e Liverpool (tra le altre).