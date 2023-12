La Juventus si avvicina al mese di gennaio con un nuovo vertice di mercatoMentre discutevano pro e contro delle varie opzioni in cantiere, è giunta la notizia dei 4 anni di squalifica. Questo fatto, unito alla squalifica di, ha reso evidente la carenza di opzioni nel centrocampo della Juventus, portando a considerare due possibili interventi alternativi.Si valuta la possibilità di un "toppa". Tra le opzioni di rinforzo figura, un "tuttocampista" olandese di 25 anni, oggetto di interesse della Juventus da diverse stagioni. Tuttavia, come racconta Gazzetta, il club è consapevole dell'importanza di Koopmeiners per l'Atalanta e delle possibili resistenze da parte del club di Percassi,. La Juventus, pur consapevole delle difficoltà,Il tentativo dellaperè legato strettamente a un piano di cessioni. L'obiettivo è vendere per comprare, e attualmente ci sono. Per finanziare un'eventuale mossa per Koopmeiners, la Juventus potrebbe cedere almeno due di questi giocatori. La Juventus sta anche considerando le offerte provenienti dalla Premier League per alcuni dei suoi giovani talenti. Il direttore tecnico Giuntoli ha recentemente testato l'interesse di club come Newcastle e Crystal Palace per Matias Soulé. Se giungesse un'offerta irrinunciabile, attorno ai 20-25 milioni di euro con bonus inclusi, Soulé potrebbe diventare una cessione per bilanciare i conti e rinforzare la squadraLa Juventus sta valutando attentamente tutte le opzioni per rafforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione e dei prossimi obiettivi.