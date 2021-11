"Dimenticare immediatamente Londra e pensare da subito a sabato. Il calendario mette davanti ai bianconeri il modo migliore di voltare pagina dopo la gara di ieri: l’importantissima sfida di sabato sera contro l’Atalanta, all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle 18, arbitrerà Ayroldi, coadiuvato da Prenna e Imperiale, quarto ufficiale Marchetti, VAR Di Bello, AVAR Tegoni).La Juve è rientrata in tarda mattinata da Londra, e si è subito allenata al Training Center. Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e partitelle per il resto del gruppo.Domani si torna in campo, al mattino."