Dopo la Champions League spazio di nuovo al campionato. Sabato i bianconeri ospiteranno l'Hellas Verona all'Allianz Stadium e oggi sono tornati in campo per preparare la gara. Come si legge sul sito ufficiale, la Juve è rientrata nel primo pomeriggio dalla Spagna, e si è subito allenata al JTC Continassa: nel menu, come sempre in un post gara, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, e lavoro atletico e tecnico per il resto del gruppo.