Come racconta Calciomercato.com, ora per la Juventus Kulusevski rischia di diventare un grosso rimpianto, almeno dal punto di vista tecnico. Per CM, il Tottenham é molto felice dello svedese e medita di anticipare il riscatto fissato a 35 milioni già al termine di questa stagione dopo avere pagato 10 milioni per il prestito. Conte spinge per questa soluzione e potrebbe essere accontentato.