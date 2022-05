Come racconta Tuttosport, sono in preparazione due operazioni per abbassare ulteriormente il monte ingaggi e non incidere sulle casse. Innanzitutto sono stati allacciati i colloqui con l’entourage di Aaron Ramsey, rientrato dal prestito con i Rangers. Il gallese ha un contratto fino al 2023, si lavora per la risoluzione di un ingaggio lordo da 14 milioni. Ovviamente il centrocampista non andrà via a zero ma, come buonuscita, la Juventus potrebbe cavarsela con una decina di milioni complessivi. Poi è sempre più complicata la conferma di Alvaro Morata, non tanto per i 10 milioni lordi di ingaggio quanto, piuttosto, per i 35 (netti) da versare all’Atletico Madrid per il riscatto dell’attaccante.