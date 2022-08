Si attendono novità. E possibilmente rilanci. La Juve è in una situazione di stallo, che non potrà restare a lungo in questo modo: serve subito l'attaccante, anche per fronteggiare l'assenza forzata di Di Maria. Già protagonista, sì. Anche del viavai al JMedical.Dopo una fase interlocutoria, un'altra giornata di attesa, il Barcellona attende novità già domani. Possibile un nuovo contatto tra Memphis e i blaugrana: Laporta e Alemany non hanno aperto alla concessione della buonuscita richiesta da Depay, e l'incontro dovrà servire anche in quest'ottica, sostanzialmente a venirsi incontro. Sono ore decisive perché è il momento ad esser diventato decisivo. Una volta ricevute notizie da Barcellona, la Juventus si muoverà di conseguenza. La posizione bianconera è chiara: per ora la questione riguarda il giocatore e il club spagnolo, e se Depay sarà via a zero avrà già un super accordo da 6 milioni annui con i bianconeri, solo da firmare. Intanto, il tempo passa. E la necessità di un innesto del genere, invece, aumenta.