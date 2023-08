Non solo sul campo, dove la Juve ha perso i primi punti stagionali e si ritrova a meno due da Inter, Napoli e Milan; anche per i bookmaker, i bianconeri sono costretti ad inseguire le rivali. O meglio, Inter e Napoli, rispettivamente quotati a 3 e a 3,75 per la vittoria scudetto. Dietro appunto, la Juve anche se i bianconeri nonostante il pareggio con il Bologna rimangono davanti al Milan.