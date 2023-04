Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Szczesny. Il portiere, dopo essere uscito nel primo tempo della gara con lo Sporting Lisbona a causa di un malessere, ha fatto subito dei controlli al centro medico presente all'Allianz Stadium che non hanno evidenziato ulteriori problemi. Szczesny ha avuto delle palpitazioni, questo il motivo per cui è uscito tra le lacrime.