A gennaio ha anteposto il bene della squadra a quello personale, accettando di restare alla Juve nonostante la corte del Barcellona e di ricoprire un ruolo diverso per favorire l'ingresso di Dusan Vlahovic. Alvaro Morata, come ha confidato lui stesso prima della sfida contro il Villarreal, resterebbe in bianconero per sempre. E la dirigenza sta provando ad accontentarlo, tanto che martedì ha incontrato in Spagna il suo agente Juanma Lopez, intervenuto nell'hotel dove ha soggiornato la squadra in attesa del match di Champions League.

Un primo passo che certifica - scrive Calciomercato.com - come la Juventus voglia entrare fin da subito nella fase operativa della trattativa per tenerlo a Torino anche oltre la stagione in corso. L'idea, come noto, è quella di rivedere al ribasso la somma stabilita per il riscatto (35 milioni di euro) con l'Atletico Madrid. Cherubini vuole fare leva su due fattori: l'attaccante non rientra nei piani futuri di Diego Simeone, e il ragazzo, da parte sua, ha dato ampia disponibilità a proseguire la sua storia d'amore a tinte bianconere. Nei prossimi giorni verrà quindi presentata un'offerta da 15 milioni di euro più bonus per provare a convincere i colchoneros.