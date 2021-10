Dal sito ufficiale della Juventus:Lo ha detto ieri, nel post gara, Mister. Non c’è tempo da perdere in parole, ma bisogna continuare a lavorare. Il gruppo, rientrato dunque ieri da, si è subito ritrovato questa mattina, perché fra due giorni all’Allianz Stadium c’è una sfida che può essere decisiva per il cammino dellain, quella con loSan Pietroburgo.Scarico ovviamente per parte del gruppo, come sempre nel dopo gara, mentre chi è sceso in campo al Training Center si è focalizzato su tecnica, azioni veloci, possesso palla, oltre che su una partitella.Domani, si diceva, vigilia di Champions: i bianconeri si alleneranno in tarda mattinata, mentre la conferenza stampa, in diretta dall’Allianz Stadium, è prevista per le 14.30, live come sempre su Juventus Tv, così come la prima parte della sessione di allenamento.