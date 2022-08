Di seguito la nota ufficiale del club su quelli che saranno gli impegni della squadra in programma per questa settimana tra allenamenti e gare da disputare.'Quella che inizierà domani sarà la prima settimana con un turno infrasettimanale.Si inizierà mercoledì sera, nuovamente all’Allianz Stadium, contro lo Spezia (fischio di inizio alle 20:45) con il match valevole per la quarta giornata di Serie A. Poi si proseguirà sabato alle 15:00 con la trasferta di Firenze.Una settimana, dunque, densa di impegni che i bianconeri hanno già iniziato a preparare a partire da questa mattina. La Juve, dopo il pareggio interno di ieri sera per 1-1 contro la Roma, si è ritrovata per spostare l’attenzione sulle prossime partite prima di dare il via anche alla Champions League la settimana successiva (qui date e orari della fase a gironi di UCL).Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita la squadra ha svolto un lavoro diversificato con questo menu: scarico per chi è sceso in campo contro i giallorossi, esercitazioni tecniche per la trasmissione veloce della palla e ripartenze in situazione con partitella finale per la restante parte del gruppo.Domani l’appuntamento sarà nuovamente al mattino, mentre alle 14:30, presso l’Allianz Stadium, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arkadiusz Milik che si potrà anche seguire LIVE, su Juventus TV'.