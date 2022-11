Dal sito ufficialeSubito al lavoro la Juve, dopo la partita di ieri in Champions League: domenica è alle porte il Derby d’Italia.La squadra quindi si è ritrovata al mattino alla Continassa: come sempre, seduta di scarico per i giocatori più impegnati ieri, esercitazioni per il possesso palla posizionato e combinazioni di gioco per le conclusioni su cross per chi ha lavorato in campo.Anche domani, appuntamento al mattino.