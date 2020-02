La Juve è tornata subito al lavoro dopo il ko in casa del Lione. Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del club:



I bianconeri, rientrati nella notte a Torino dopo la sfida con il Lione, hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del big match contro l’Inter.



Per gli uomini di Maurizio Sarri seduta mattutina al JTC: chi ha giocato ieri sera ha effettuato lavoro di scarico, mentre il resto della squadra si è concentrata su lavoro tecnico e conclusioni, con consueta partitella finale.



Per domani, venerdì 28 febbraio, è in programma una seduta mattutina.