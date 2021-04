DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Dopo la gara di Bergamo, la Juventus torna al lavoro al JTC, proiettandosi subito verso la prossima sfida. Mercoledì, all'Allianz Stadium, arriva il Parma, reduce dalla rimonta subita dal Cagliari: fischio d'inizio alle 20:45.



Il gruppo si è ritrovato agli ordini di Mister Andrea Pirlo in mattinata. Seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri contro l'Atalanta, esercitazione sul possesso palla e partita per il resto del gruppo.



Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni



Domani, vigilia di Juventus-Parma, allenamento al mattino. In seguito, alle 15:00, Mister Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. Come sempre, potrete seguire la conferenza in diretta su Juventus TV.