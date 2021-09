Chiudere nel modo migliore questo ciclo di partite per affrontare al meglio la sosta. Questo l’obiettivo della Juve, che dopo la bella notte di ieri in Champions League è chiamata sabato a dare continuità ai due successi consecutivi in Campionato, e in una partita non certo come le altre: il Derby della Mole, in programma sabato pomeriggio all’Olimpico.I bianconeri si sono dunque ritrovati questa mattina al Training Center: scarico e palestra per chi ha giocato ieri, col resto del gruppo in campo per lavorare su manovra, possessi e partita finale.