Luis Suarez la settimana prossima sosterrà l'esame di italiano per ottenere il passaporto che gli permetterebbe di diventare un nuovo giocatore della Juventus. Come riporta Sky Sport, però, si rischia di andare per le lunghe, coi tempi tecnici che potrebbero andare oltre il termine del 5 ottobre: in questo caso, per vestire la maglia bianconera l'uruguaiano dovrebbe svincolarsi prima della fine del mercato e poi, dopo aver ottenuto il passaporto, firmare per la Juve. Questo il rischio e il brivido che corre sulla schiena della Juve in questo momento.