Suarez studia l'italiano, si prepara e aspetta la data in cui dovrà sostenere l'esame per completare le pratiche per ottenere il passaporto comunitario. Mentre Edin Dzeko risale la corrente, l'attaccante cerca un modo per liberarsi dal Barcellona e ha già la tavola apparecchiata per il futuro in bianconero, pur dipendendo esso da molti fattori e da qualche incognita. Qualche rischio c'è, scrive il Corriere dello Sport, "così come il forcing di Leo Messi per convincere Suarez a restare ancora una stagione, considerando anche la distanza sul tema buonuscita tra la società blaugrana e il Pistolero, nonostante l'affondo del Barça per Memphis Depay".