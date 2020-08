Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luis Suarez, che è in uscita dal Barcellona, sarebbe stato proposto alla Juventus. Nei giorni scorsi Sky Sport ha sottolineato come Koeman abbia infatti già parlato con Luis: gli ha spiegato come non rientri nel suo nuovo progetto, che dovrà farsi da parte. Suarez è sul mercato, dunque: aspetta una chiamata da qualsiasi club si presenti con un'offerta allettante e un progetto intrigante. Al momento, in vantaggio sembra esserci l'Ajax. Ma sonda pure la pista Juventus, nonostante in vantaggio pare esserci sempre Edin Dzeko. Il bosniaco oggi parlerà con la Roma per decidere il suo futuro. Alla finestra, anche l'uruguaiano.