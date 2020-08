La Juve è uno dei club interessati all'acquisto di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano partirà a zero dal Barcellona ma chiede, secondo La Stampa, un ingaggio da 13 milioni di euro a stagione. Per questo ad oggi è Dzeko il nome in pole position per l'attacco della Vecchia Signora con Juve e Roma che avrebbero trovato un accordo sulla valutazione del calciatore bosniaco, valutato dai due club 18 milioni di euro, cifra che può essere coperta con uno scambio. Dzeko guadagna 7,5 milioni di euro più bonus. La metà di Suarez che però resta sullo sfondo.