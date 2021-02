Dopo un'estate al centro del mercato e vicino alla Juve, Luis Suarez fa ancora parlare di sé. L'attaccante uruguaiano continua a segnare a raffica con la maglia dell'Atletico Madrid ma a fine stagione può svincolarsi dopo un solo anno nei Colchoneros, come riporta una clausola sul suo contratto. Il presidente del club spagnolo Enrique Cerezo ha parlato così a El Larguero sul futuro di Suarez: "Il prossimo anno giocherà dove vorrà come fanno tutti i giocatori. Non so ad oggi che idee abbia, ma con noi non ci sono stati problemi".