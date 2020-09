Sale Suarez, Dzeko in stand by. In stallo. E così il futuro dell'attacco della Juve può cambiare, con il bosniaco destinato ad abbandonare la posizione di vantaggio.



La Juve - scrive il Corriere dello Sport - "ha sondato il terreno con l’entourage del Pistolero per capire la fattibilità del colpo e i contatti restano vivi, anche se ci sono alcuni passaggi che devono per forza compiersi. Il bomber ha ancora un anno di contratto con i catalani e non intende rescindere: vuole l’ultimo anno di stipendio, circa 25 milioni lordi, 13-14 netti. Il braccio di ferro è in corso e i dirigenti bianconeri aspettano di capire chi sarà il vincitore. Perchè l’operazione Suarez decollerebbe se il giocatore riuscisse a liberarsi a zero dal Barça".