Il problema passaporto è uno dei nodi che sta bloccando l'affare Suarez alla Juve. In attesa di risolvere il contratto con il Barcellona e liberarsi quindi a zero per poi trattare con i bianconeri, l'attaccante uruguaiano ha due strade a disposizione per prendere il passaporto e diventare comunitario (la Juve ha già occupato i due slot con Arthur e McKennie): o prende la cittadinanza italiana attraverso le origini della moglie, o avvia l'iter burocratico per diventare spagnolo.