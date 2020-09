2









Da questa mattina il caso Suarez coinvolge anche la Juve. Sì, perché le indagini per corruzione avanzano e le indiscrezione del Corriere della Sera raccontano di nuove telefonate, queste tra il Direttore Generale dell'università e l'avvocatessa Turco, facente parte dello studio di Chiappero, storico legale della Juve. Un'indagine ancora in corso e che dovrà percorrere tutti i suoi passi. In attesa di nuovi sviluppi, però, emergono le prime domande: può essere aperta un'indagine dalla giustizia sportiva? Come scrive Repubblica, "La procura federale della Figc non ha aperto un fascicolo sulla vicenda né ha chiesto gli atti dell’indagine: dopo tutto, al momento nessun tesserato è coinvolto. Per configurare un illecito sportivo dovrebbe emergere un’attività della Juventus al fine di accomodare l’esame, cosa che non risulta allo stato dei fatti".



Il Corriere della Sera, invece, si dice più possibilista, parlando però solo di ipotesi e di una certezza in casa bianconera: "Alla luce dell’indagine penale (e delle telefonate che verranno, soprattutto), si allunga l’ipotesi dell’apertura di un’inchiesta della giustizia sportiva. Anche se i campioni d’Italia paiono piuttosto tranquilli: nessun rischio di responsabilità".