Luis Suarez e Barcellona sempre più lontani. Dopo averlo chiamato per comunicare la scelta di escluderlo dal progetto tecnico, l’allenatore Ronald Koeman gli avrebbe pure chiesto di allenarsi a parte, con un fisioterapista al pari di Vidal (in attesa di chiudere per l’Inter). Anche il Pistolero non vede l’ora di andarsene, ha un accordo con la Juventus sull’ingaggio e sta lavorando sia alla buonuscita che al passaporto italiano. Intanto, l’uruguaiano ha postato uno scatto sui social mentre si allena: "Non smetterò mai di godere di qualcosa che ho sempre voluto", e altri commenti sotto forma di hashtag come "Nessuno mi toglierà la fiducia" e "Sempre positivo".