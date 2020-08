Gli arrivi di Weston McKennie e Arthur Melo alla Juventus hanno occupato il numero massimo di extracomunitari tesserabili, ovvero due. Questo ha fatto cancellare a Paratici dalla lista degli obiettivi Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton. Non Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Come mai? Perché il centravanti uruguaiano possiede da qualche anno anche il passaporto italiano, conseguito dopo il matrimonio con Sofia Balbi, che aveva già la nazionalità italiana.