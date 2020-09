La Juve va avanti, senza paura. Luis Suarez è l'obiettivo per l'attacco, con Edin Dzeko appena dietro di lui, e i bianconeri non vogliono fermarsi. C'erano alcuni problemi all'inizio di questa trattativa, ma praticamente tutti sono stati risolti: Suarez ha rinunciato a parte della buonuscita pur di lasciare Barcellona, la Juve si è detta disposta a imbastire una trattativa come quella impostata dal Siviglia per Rakitic, l'uruguaiano è pronto a diventare comunitario e le parti hanno anche trovato un accordo di massima per una nuova avventura insieme. Ma c'è ancora qualcosa che preoccupa.



Cosa? Il fattore Leo Messi. Come scrive calciomercato.com, "il fuoriclasse argentino ha messo (apparentemente) la parola fine alla propria telenovela, spiegando che resterà al Barcellona. Suo malgrado, ma ci resterà. E ora che questa condizione è diventata realtà, nonostante tutto l'ambiente blaugrana continui ad assicurare come la situazione di Suarez sia completamente slegata, proprio Messi può rappresentare l'unico ostacolo in grado di far saltare la trattativa tra l'uruguaiano e la Juve (sempre che non si sblocchi improvvisamente il passaggio di Milik alla Roma, spingendo così Dzeko a Torino): perché proprio in queste ore, tra le richieste (e sono tante) di Messi c'è proprio quella legata alla conferma almeno di Suarez nel gruppetto dei 'cacciati', suo amico fraterno che pure vorrebbe scappare da Barcellona ma che a Leo forse non saprebbe dire di no. Non verrà accontentato su tutto, Messi. La guerra interna è destinata a continuare fino all'addio, suo e di Bartomeu. Qualcosa però dovrà essergli concessa, anche se un colpo imminente per Ronald Koeman è già rappresentato da Memphis Depay del Lione. Suarez potrebbe essere una di queste. Fine della puntata, la saga continua..."