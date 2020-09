Come anticipato da Calciomercato.com, parallelamente al nuovo affondo per Dzeko si era complicata in maniera quasi irreparabile la situazione legata a Luis Suarez. Per una questione di tempi riguardo all'ottenimento del passaporto comunitario, nonostante il Pistolero sia pronto a svolgere e superare l'esame di italiano che poi agevolerà un futuro trasferimento. Ma anche ai problemi sulla buonuscita, il Barcellona non è disposto a pagargli un anno intero di ingaggio anche avendo trovato l'accordo con la Juve per il conguaglio (3 milioni più 13 di bonus), in questa fase di stallo anche le pressioni di Leo Messi possono convincere tutti a rimandare l'addio di una stagione. La Juve intanto si tira indietro, forse definitivamente, il forse a mercato in corso è sempre d'obbligo. E se Milik dicesse no? C'è Olivier Giroud, bloccato.