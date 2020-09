23









Luis Suarez alla Juve si scrutano, parlano, si piacciono ed hanno un accordo sulla base di 10 milioni di euro netti. Ma non basta perché serve ovviamente il via libera del Barcellona e nelle ultime ore è spuntato pure il problema sul passaporto. Come riporta Sky Sport, solo la moglie ed i figli del Pistolero hanno passaporto italiano. In Spagna basta per essere considerati italiani, in Italia ci vuole un documento in più. Quanto sarà difficile da reperire in breve tempo? Questo è ancora da capire, di certo ad oggi rappresenta un problema burocratico in più.



MESSI - Di certo però c'è anche che Suarez sia allettato dalla possibilità di giocare alla Juventus, di fare coppia con Ronaldo dopo averla fatta con Messi e guadagnare ancora tanto in un club di grandissimo livello. A proposito di Messi, proprio oggi Suarez ha incontrato la stella del Barcellona che potrebbe restare per un'altra stagione al Nou Camp. Un'eventualità che non cambierebbe i piani del nuovo allenatore del Barcellona Koeman che ha deciso da tempo di fare a meno dell'attaccante uruguaiano.



FRETTA - La Juve non ha fretta di prendere un attaccante, riporta sempre Sky,, e per questo anche Dzeko resta più di una possibilità con i bianconeri che, come raccolto dalla nostra redazione, hanno un accordo di massima sia col bosniaco che con la Roma ma ad oggi Dzeko è bloccato da Milik che il Napoli non vuol cedere se non verrà inserita una parte cash al cartellino di Under. Un bell'intreccio.