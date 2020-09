3









A che punto siamo? La trattativa Luis Suarez non è in stallo, ma da qualche giorno si muove a piccoli passi. L'attaccante è ai margini del progetto Barcellona e si allena per la maggior parte del tempo in maniera individuale, nonostante alcuni video lo abbiano ripreso in gruppo per le fasi di conclusione verso la porta e non solo. Il rapporto con Koeman non c'è e il Barça è pronto a lasciarlo andare. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, ha anche già trovato un accordo di massima con la Juve: un contratto da 10 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Ma per ora non basta. L'ESAME - Servono novità, serve una svolta. Settimana prossima Luis Suarez sosterrà l'esame di italiano, necessario per ottenere la cittadinanza e, di conseguenza, approdare alla Juve. Il passaporto però non arriverebbe subito: infatti, potrebbero passarne ancora diversi prima di ottenere la cittadinanza, con il rischio di andare oltre il termine della fine del mercato, datata 5 settembre. Anche in questo caso, però, ci sarebbe un escamotage per il colpo. Se non ci saranno i tempi tecnici per l'arrivo, il calciatore potrebbe svincolarsi dal Barcellona per poi firmare con la Juve anche dopo il 5 ottobre. In tal caso, Suarez dovrebbe trovare un nuovo accordo economico con il club, rinunciando sicuramente alla buonuscita. Al Barcellona, inoltre, con questa soluzione non verrebbero garantiti i 10-15 milioni che verserebbe la Juve per il suo cartellino, divisi in 1-3 milioni di parte fissa e 10 circa di bonus (metà facilmente raggiungibili e metà più complessi). Oggi, il Mundo Deportivo, racconta di un affare più freddo, perché tanti sono gli accordi da trovare e i documenti da mettere insieme. Le volontà però ci sono, in attesa dell'accelerata decisiva.