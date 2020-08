Edin Dzeko è l'obiettivo numero uno per l'attacco della Juve, ma i bianconeri si stanno muovendo seriamente per Luis Suarez. L'attaccante del Barcellona potrebbe lasciare presto il club catalano dove è in atto una rivoluzione quasi completa dopo il brutto ko in Champions contro il Bayern: secondo Sky Sport i bianconeri si sarebbero già messi in contatto con l'avvocato dell'uruguaiano che nei giorni scorsi era stato offerto alla Juve. Un primo passo per quello che potrebbe diventare il colpo del mercato.