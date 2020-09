Luis Suarez ha già un primo accordo con la Juve: secondo Tuttosport, per l'attuale attaccante del Barcellona è pronto un triennale (o un biennale con opzione) a dieci milioni netti di ingaggio. ​Luis non giocherà l'amichevole di questo pomeriggio (ore 19) tra Barcellona e Tarragona. Neanche la permanenza di Leo Messi al Nou Camp sembra aver convinto il nuovo tecnico blaugrana Koeman a puntare su Suarez. La Juve spera ancora ma i tempi per arrivare al passaporto italiano non sono banali. Tutto può ancora succedere.